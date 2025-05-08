В Башкирии открыли мемориал «Колокол поколений»

Победный звон раздался в деревне Волково Уфимского района. Там сегодня торжественно открыли мемориал «Колокол поколений». Его открыли в честь 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Всё у них еще впереди. Но именно в юном возрасте закладываются нравственные принципы, в том числе любовь к Родине. Возможность первыми ударить в колокол предоставили тем, кто через года будет рассказывать уже следующим поколениям о подвигах советского народа.

Идея сохранить преемственность, создав мемориал «Колокол поколений» в родной деревне, пришла Вадиму Гарееву. Но долгое время уроженец Волково не мог воплотить свое желание в действительность. В прошлом году участник локальных военных конфликтов, собравшись с такими же, как и он, ветеранами боевых действий, решили: мемориалу быть.

Снизу надпись «Колокол поколений» и годы 1945-й и 2025-й. А по центру красуется высший военный орден СССР — орден «Победа». Вес бронзового колокола 156 килограммов.

Этот колокол был специально отлит в честь 80-летия Великой Победы для установки в деревне Волково. Его изготовили в городе Каменск-Уральский Свердловской области. Теперь каждое 9 мая звон этого колокола будет напоминать местным жителям о подвигах советских солдат.