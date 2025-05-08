В Уфе завершились Чемпионат и Первенство Республики по спортивной гимнастике. На протяжении двух дней за звание лучших сражались около 70 гимнасток из Уфы и Стерлитамака. Соревнования прошли по четырем видам программы: на бревне, брусьях, вольные упражнения и опорный прыжок.

Женщины выступали по программе мастеров спорта, а юниорки — мастеров и кандидатов. Гимнастки, выступающие по 1 и 2 разрядам, демонстрировали обязательную и произвольную программы, девочки с 3-м спортивным разрядом выступили с обязательной. Для башкирских гимнасток этот старт стал отборочным. 25 мая спортсменки отправятся в Пензу для участия во втором этапе летней спартакиады молодёжи России.