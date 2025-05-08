Велопробег Победы: баймакские велосипедисты финишировали в Уфе

Велосипедисты из Баймакского района завершили велопробег в честь 80-летия Победы. Семеро местных жителей преодолели более 400 км. Весь путь из Баймака в Уфу занял у них 8 дней.
На финише, которым стал Монумент Дружбы, участников акции встретили земляки. Велосипедисты, преодолевшие сотни километров, не профессиональные спортсмены, а любители. Своим долгим и сложным путём они решили отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны.
В Уфе участников велопробега встретили овациями. И даже организовали для велосипедистов небольшой концерт. Мужчин ждал сюрприз и от их землячки. Гульфира Хабибуллина сшила национальные головные уборы — бурек и подарила всем участникам акции.