Велопробег Победы: баймакские велосипедисты финишировали в Уфе

Велосипедисты из Баймакского района завершили велопробег в честь 80-летия Победы. Семеро местных жителей преодолели более 400 км. Весь путь из Баймака в Уфу занял у них 8 дней.

На финише, которым стал Монумент Дружбы, участников акции встретили земляки. Велосипедисты, преодолевшие сотни километров, не профессиональные спортсмены, а любители. Своим долгим и сложным путём они решили отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны.