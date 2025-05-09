Жители Башкирии празднуют День Победы

Сегодня в России отмечают главный праздник страны – День Победы. В годы Великой Отечественной войны более 700 тыс. уроженцев нашей республики ушли на фронт. 322 тысячи из них остались на полях сражений.

Воины из Башкортостана храбро били врага под Сталинградом и на Курской дуге, защищали Москву и Ленинград, освобождали Крым, Украину, Белоруссию, Кавказ, Прибалтику, страны Европы, штурмовали Берлин, сражались с милитаристской Японией.