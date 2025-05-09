В Уфе в День Победы возложили цветы к памятнику генералу Шаймуратову

Официальная часть празднования в столице Башкортостана началась с традиционной церемонии возложения цветов к памятнику Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову и всем павшим в боях за Родину.

В нем принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, члены Правительства республики, сенаторы Совета Федерации, депутаты Госсобрания республики, сотрудники правоохранительных органов, члены ветеранских организаций и участники СВО. Они почтили минутой молчания всех бойцов Красной Армии, которые самоотверженно бились на полях сражений против нацистов и отдали свои жизни за светлое будущее потомков.