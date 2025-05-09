В Стерлитамаке стартовали праздничные мероприятия Дня Победы

С церемонии возложения и закладки капсулы времени начались торжественные мероприятия и во втором по величине городе республики – в Стерлитамаке. Сегодня там организована насыщенная программа, в том числе, конечно, шествие «Бессмертный полк». Кроме того, движение современной и ретротехники, композиция «Вальс Победы» и многое другое.