Жители Мечетлинского района празднуют День Победы

В Мечетлинском районе готовятся к шествию Победы. Там также состоится акция «Бессмертный полк», ожидается концертная программа и эстафета по бегу.

Мы находимся в самом центре села Большеустьикинское. Несмотря на дождь, люди продолжают сюда стекаться. В десять часов утра здесь начнется парад Победы, в нем будут участвовать представители военно-патриотических клубов, дети, школьники, причём в форме военных лет.

Пройдет и акция «Бессмертный полк». Жители будут шествовать до парка Победы с портретами своих родственников. И почтят память тех, кто не вернулся с фронта и отдал свои жизни за свободу и независимость страны.

Всего же в Великой Отечественной войне участвовали более пяти тысяч мечетлинцев. Один из них – боевой летчик Куддус Латыпов – и вовсе стал Героем Советского Союза. Он прошел всю войну и осуществил сотни вылетов на знаменитом штурмовике Ил-2.

Командовал большим партизанским отрядом на оккупированной территории и Вафа Ахмадуллин – на счету его подчинённых шесть сотен уничтоженных гитлеровцев и множество подбитой вражеской техники.