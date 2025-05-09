В парке Победы Радий Хабиров возложил венок славы к Вечному огню. После минуты молчания и государственных гимнов дань памяти героям отдали члены правительства, ветераны, участники СВО, жители города, возложив цветы к памятнику Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину.

Ни один символ Победы в парке не остался без внимания. Память почтили, также возложив цветы к могиле дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, к бюстам Минигали Шаймуратова и Тагира Кусимова, к памятникам героям-десантникам и труженикам тыла.

В прошлом году в парке появился памятник Гази Загитову. Его открыли 9 мая, в 79-ю годовщину Победы. Наш земляк прославился тем, что 30 апреля 1945 года в составе штурмовой группы первым водрузил Красное Знамя над зданием рейхстага в Берлине. Герои, прошедшие войну, есть почти в каждой семье – сегодня их потомки отдают им дань памяти.