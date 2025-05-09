В Уфе прошёл торжественный парад, посвящённый 80-летию Победы

9 мая 1945 года – это символ беспримерного подвига нашего народа. Его единства, мужества и стойкости. Мы отдаём сегодня земной поклон уважаемым ветеранам. Ваши ратные подвиги на фронте, доблестный труд в тылу – достойный пример для нас и будущих поколений. Мы помним всех героев, отдавших жизнь за наше Отечество. Склоняем головы перед их бессмертным подвигом. Вечная им слава.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан