В Уфе прошёл торжественный парад, посвящённый 80-летию Победы

Торжественный парад, посвященный 80-летию Победы, состоялся в Уфе на проспекте Октября. Главными зрителями стали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, участники боевых действий и СВО.
В прохождении участвовал 31 парадный расчет, в числе которых 70 участников СВО: бойцы полка «Башкортостан» и батальона имени Салавата Юлаева. Зрители увидели проход колонны современной военной техники, а также боевых машин времён Великой Отечественной войны. Завершился парад пролётом малой авиации «Первушино», вертолетов и трогательным выступлением творческих коллективов столицы.
Как отметил Радий Хабиров, сегодня, как и 80 лет назад, Башкортостан вновь вносит достойный вклад в общую победу. После завершения парада Глава Башкортостана пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны, поблагодарил их за подвиги и пожелал крепкого здоровья.