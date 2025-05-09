В Уфе прошёл торжественный парад, посвящённый 80-летию Победы

Торжественный парад, посвященный 80-летию Победы, состоялся в Уфе на проспекте Октября. Главными зрителями стали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, участники боевых действий и СВО.

В прохождении участвовал 31 парадный расчет, в числе которых 70 участников СВО: бойцы полка «Башкортостан» и батальона имени Салавата Юлаева. Зрители увидели проход колонны современной военной техники, а также боевых машин времён Великой Отечественной войны. Завершился парад пролётом малой авиации «Первушино», вертолетов и трогательным выступлением творческих коллективов столицы.

Как отметил Радий Хабиров, сегодня, как и 80 лет назад, Башкортостан вновь вносит достойный вклад в общую победу. После завершения парада Глава Башкортостана пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны, поблагодарил их за подвиги и пожелал крепкого здоровья.

9 мая 1945 года – это символ беспримерного подвига нашего народа. Его единства, мужества и стойкости. Мы отдаём сегодня земной поклон уважаемым ветеранам. Ваши ратные подвиги на фронте, доблестный труд в тылу – достойный пример для нас и будущих поколений. Мы помним всех героев, отдавших жизнь за наше Отечество. Склоняем головы перед их бессмертным подвигом. Вечная им слава.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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