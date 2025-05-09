Спортсменка из Башкирии завоевала бронзу первенства мира по тяжелой атлетике

Бронзовый успех. Тяжелоатлетка из Башкортостана Валерия Древновская завоевала бронзовую награду на первенстве мира. Соревнования проходили в городе Лима – столице Перу. Участие принимали более 500 сильнейших спортсменов из 70 стран мира. Как удалось Валерии отличиться на столь важном старте и с какими трудностями она столкнулась?
Долгожданная и пока самая ценная награда в копилке Валерии Древновской. На первенство мира спортсменка поехала, чтобы набраться опыта, ведь до этого выступать на международной арене ей не удавалось. Завоеванная медаль стала большим удивлением для многих.
Дебют на международной арене сложился непросто. Рядом с Валерией не было самой главной поддержки – её тренера Айдара Яруллина. Но и это не помешало ей подняться на пьедестал почёта.
На молодежном первенстве Валерия в весовой категории до 64 килограммов показала суммарный результат в двоеборье 191 килограмм, что позволило ей занять четвертую строчку. А вот в дисциплине «рывок» спортсменка замкнула тройку лучших среди девушек до 17 лет.
Сейчас Валерия уже находится на всероссийском турнире в Бугульме. Но дальше у спортсменки более серьезные старты. В начале лета она выступит на первенстве России в Южно-Сахалинске, где, кстати, может стать десятикратной победительницей юниорского первенства страны. А уже в июле сразу два первенства Европы – в Мадриде и в Албании.