Спортсменка из Башкирии завоевала бронзу первенства мира по тяжелой атлетике

Бронзовый успех. Тяжелоатлетка из Башкортостана Валерия Древновская завоевала бронзовую награду на первенстве мира. Соревнования проходили в городе Лима – столице Перу. Участие принимали более 500 сильнейших спортсменов из 70 стран мира. Как удалось Валерии отличиться на столь важном старте и с какими трудностями она столкнулась?

Долгожданная и пока самая ценная награда в копилке Валерии Древновской. На первенство мира спортсменка поехала, чтобы набраться опыта, ведь до этого выступать на международной арене ей не удавалось. Завоеванная медаль стала большим удивлением для многих.

Это большая радость и успех не только для нашей школы. Много поздравлений было от спортивных школ Уфы. Ну и для республики, России это очень хороший результат. Алексей Нестеренко, директор спортивной школы олимпийского резерва «Уфимец»

Дебют на международной арене сложился непросто. Рядом с Валерией не было самой главной поддержки – её тренера Айдара Яруллина. Но и это не помешало ей подняться на пьедестал почёта.

Не хватало именно напутственных слов, которые он говорит всегда. Потому что он знает, где нужно, если что, повысить голос, настроить именно зло, где нужно успокоить, наоборот, если он видит, что я нервничаю, потому что нервов было очень много. Перед выступлением меня трясло, ну потому что первые такие соревнования, столько летели. Валерия Древновская, бронзовый призёр первенства мира по тяжёлой атлетике

На молодежном первенстве Валерия в весовой категории до 64 килограммов показала суммарный результат в двоеборье 191 килограмм, что позволило ей занять четвертую строчку. А вот в дисциплине «рывок» спортсменка замкнула тройку лучших среди девушек до 17 лет.

Слава всевышнему, что все закончилось хорошо, первая бронза с чемпионата мира. Вообще она единственная сейчас попала с ПФО, трое попали с Центрального округа, двое с Сибирского округа и вот Лера с ПФО. И еще плюс повезло – медаль. Я считаю, что это просто невероятный успех. Айдар Яруллин, заслуженный тренер России по тяжелой атлетике