Уфа отпраздновала 80-летие Победы масштабным парадом

В Уфе на проспекте Октября состоялось торжественное прохождение военнослужащих Уфимского территориального гарнизона и военной техники, посвящённое 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Посмотреть парад приехали тысячи горожан и гостей столицы. А почётными гостями мероприятия стали ветераны и дети войны, жители блокадного Ленинграда, Герои России и участники специальной военной операции. С праздником всех собравшихся с трибуны поздравил Глава Башкортостана.

Под музыку песни «Священная война», написанной ещё в годы Великой Отечественной, знамённая группа появляется перед трибунами. Флаги в руках лучших кадетов республики, которые месяцами доводили каждый свой шаг до идеала.

Парад, которым командовал полковник Ринат Латыпов, принял военный комиссар Башкортостана, начальник Уфимского территориального гарнизона Михаил Блажевич. Полковник лично поприветствовал парадные расчёты.

С трибуны за парадом Победы следили почетные гости: ветераны Великой Отечественной и дети войны, Герои России, участники спецоперации. С праздником всех собравшихся поздравил Глава Башкортостана.

Поздравляю вас со знаменательной датой — 80-летием Великой Победы! 9 мая 1945 года — это символ беспримерного подвига нашего народа. Его единства, мужества и стойкости. Мы отдаём сегодня земной поклон уважаемым ветеранам. Ваши ратные подвиги на фронте, доблестный труд в тылу — достойный пример для нас и будущих поколений. Мы помним всех героев, отдавших жизнь за наше Отечество. Склоняем головы перед их бессмертным подвигом. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Строевым шагом по площади имени Ленина прошёл 31 парадный расчёт — военнослужащие Уфимского гарнизона, сотрудники учреждений силовых структур, расположенных в Уфе, ветераны боевых действий и военной службы, курсанты и кадеты учебных заведений. Впервые в торжественном прохождении приняли участие парадные расчёты полицейских и шаймуратовских классов, ветеранов ВДВ и казаков. Со знаменем мотострелкового полка «Башкортостан» промаршировали участники спецоперации, отдав честь ветеранам Великой Отечественной.

В 43-м году в конце августа форсировали Днепр юго-восточнее Кременчуга, севернее Днепропетровска. Брали город Харьков. Вот сейчас тоже бои идут за Харьков, пока ещё не могут взять, но возьмут. Николай Фомин, ветеран Великой Отечественной войны

Какой ценой далась победа и за счёт чего удалось разбить врага, даже спустя 80 лет помнят дети войны.

За счёт любви к своей Родине. Любили Родину, тогда правительство было. Все шли в бой за Родину, за Сталина. Старались не отступать. Любой ценой надо было одержать победу. Мир достался нам очень тяжёлыми утратами. Мария Каптунова, жительница блокадного Ленинграда

Этот праздник надо помнить. Потому что если бы мы не победили, то не было бы праздника, и нас бы не было. Аскар Баулин

Кульминацией парада стал проезд военной техники, которую по традиции возглавил танк Победы Т-34. Зрители также увидели легендарную «Катюшу», «полуторку», а в небе пролетел легкий боевой самолёт, на котором в годы войны летали пилоты Женского авиационного бомбардировочного полка, которых фашисты прозвали «Ночными ведьмами».

Современная бронетехника, в том числе участвующая в СВО, была представлена уфимским гарнизоном. А когда боевые машины завершили свой парад, по проспекту Октября прошёл «Бессмертный полк», по которому так соскучились жители республики. Участие в нём принял и Глава Башкортостана, который нёс портрет своего деда.

У каждого есть свой герой. Прадедушка, дедушка, у кого-то, у взрослых людей, отцы воевали. И когда мы выходим, вспоминаем, как-то такое ощущение, что мы какие-то, я не знаю, сигналы, лучики какие-то передаём нашим ушедшим уже родным, близким. Это объединяющая очень история. Вот сегодня посмотрите, сколько народу вышло. Я думаю, тысяч 200 по Уфе — оно так и будет. И во всех муниципалитетах проходит. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Особый интерес у гостей праздника вызвала и выставка трофейной натовской техники, организованной министерством обороны России. Она уже деактивирована и никогда не сможет причинить людям вред.

Мы прививаем любовь детей к Победе. К памяти предков. Чтобы они знали, понимали, гордились своей страной, своими защитниками. Чтобы знали историю, это очень важно. Ирина Шибанова, жительница г. Уфы