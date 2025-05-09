В Уфе на проспекте Октября состоялось торжественное прохождение военнослужащих Уфимского территориального гарнизона и военной техники, посвящённое 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Посмотреть парад приехали тысячи горожан и гостей столицы. А почётными гостями мероприятия стали ветераны и дети войны, жители блокадного Ленинграда, Герои России и участники специальной военной операции. С праздником всех собравшихся с трибуны поздравил Глава Башкортостана.
Под музыку песни «Священная война», написанной ещё в годы Великой Отечественной, знамённая группа появляется перед трибунами. Флаги в руках лучших кадетов республики, которые месяцами доводили каждый свой шаг до идеала.
Парад, которым командовал полковник Ринат Латыпов, принял военный комиссар Башкортостана, начальник Уфимского территориального гарнизона Михаил Блажевич. Полковник лично поприветствовал парадные расчёты.
С трибуны за парадом Победы следили почетные гости: ветераны Великой Отечественной и дети войны, Герои России, участники спецоперации. С праздником всех собравшихся поздравил Глава Башкортостана.
Строевым шагом по площади имени Ленина прошёл 31 парадный расчёт — военнослужащие Уфимского гарнизона, сотрудники учреждений силовых структур, расположенных в Уфе, ветераны боевых действий и военной службы, курсанты и кадеты учебных заведений. Впервые в торжественном прохождении приняли участие парадные расчёты полицейских и шаймуратовских классов, ветеранов ВДВ и казаков. Со знаменем мотострелкового полка «Башкортостан» промаршировали участники спецоперации, отдав честь ветеранам Великой Отечественной.
Какой ценой далась победа и за счёт чего удалось разбить врага, даже спустя 80 лет помнят дети войны.
Кульминацией парада стал проезд военной техники, которую по традиции возглавил танк Победы Т-34. Зрители также увидели легендарную «Катюшу», «полуторку», а в небе пролетел легкий боевой самолёт, на котором в годы войны летали пилоты Женского авиационного бомбардировочного полка, которых фашисты прозвали «Ночными ведьмами».
Современная бронетехника, в том числе участвующая в СВО, была представлена уфимским гарнизоном. А когда боевые машины завершили свой парад, по проспекту Октября прошёл «Бессмертный полк», по которому так соскучились жители республики. Участие в нём принял и Глава Башкортостана, который нёс портрет своего деда.
Особый интерес у гостей праздника вызвала и выставка трофейной натовской техники, организованной министерством обороны России. Она уже деактивирована и никогда не сможет причинить людям вред.
И с этим трудно не согласиться. У поколения, которое помнит свою историю, обязательно будет и светлое будущее.