В Уфе в акции «Бессмертный полк» приняли участие 200 тысяч человек

Около 200 тысяч человек вышли на улицы Уфы с плакатами своих героев. В башкирской столице прошло шествие «Бессмертного полка». Акция не проводилась с 2022 года. И число участников в этом году беспрецедентное.

Ещё никогда, наверное, на одной из главных улиц Уфы не было так тихо. Около 200 тыс. человек замерли точно так же, как и безмолвные портреты их близких. Если бы мы решили держать молчание по минуте за каждого погибшего в Великую Отечественную, то тишина длилась бы более полувека. Но сегодня хотелось обратного. Говорить. Как можно больше.

Но многие так никогда и не услышали слова Левитана о разгроме и капитуляции Германии. Вместо них домой пришли похоронки. Среди сотен тысяч фото мелькают лица ещё молодых девчонок. Или уже взрослых женщин в орденах. Несмотря на свою внешнюю хрупкость, они вставали на защиту Родины в один ряд с мужчинами.

И навряд ли были те, кто не боялся. Просто находили в себе силы. А иногда сама война делала так, что страх был последним, о чём думали.

Сотни тысяч лиц. Сотни тысяч историй. И каждая достойна быть услышанной. И не было ни одной семьи, кого бы не коснулась трагедия войны. Казалось бы, прошло 80 лет. Но боль столь сильна, что жива до сих пор. Потому сегодня на улицах сотни тысяч лиц ушедших, но навсегда оставшихся с нами.