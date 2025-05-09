В Башкирии отметили День Победы, чествуя ветеранов и павших героев СВО

Нынешний День Победы точно войдет в историю. И не только потому, что юбилейный. Совсем немного осталось ветеранов, кто принимал участие в освобождении страны. На торжественном собрании по случаю праздника ветераны, а также узники концлагерей, дети войны и труженики тыла. Самой старшей участнице 101 год. Радий Хабиров поздравил их с праздником и отметил тех, кто сейчас в зоне СВО.

Это редкий момент, когда в одном ряду можно увидеть столько живых очевидцев тех событий. Тем более — непосредственных участников Великой Отечественной. Уроженцу Благоварского района Николаю Ключникову — 98 лет. Рядом с ним ровесник — Николай Лавренов. Он ушел на фронт в 17 лет, в составе Дальневосточного фронта участвовал в боях за Манчжурию, был контужен. Лично для него война закончилась 3 сентября, после капитуляции Японии.

Из Башкортостана на войну ушли более 700 тыс. человек. Около половины из них остались на полях сражений. Бойцы бились на всех фронтах. 278 солдат удостоены звания Героев Советского Союза, 47 — полные кавалеры ордена Славы.

Воины из нашей республики стояли насмерть, защищая Москву и Ленинград. Били врага под Сталинградом, на Курской дуге и Днепре. Освобождали Крым, Украину, Белоруссию, Кавказ, Прибалтику, Европу, сражались с милитаристской Японией. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Победа была бы невозможна без крепкого тыла. На каждом третьем боевом самолёте стояли двигатели уфимских моторостроителей. Каждый третий танк заправлялся башкирским горючим. А одним из основных поставщиков металла стал Белорецк. Радий Хабиров рассказал, что будет добиваться присвоения ему звания города трудовой доблести.

С высоты прошедших десятилетий становится всё значимее весь масштаб беспримерного подвига нашего народа. По сути, наше старшее поколение является дважды победителем. Вначале деды и прадеды разгромили врага на полях сражений, освободили мир от фашистской агрессии. А затем народ-победитель проявил настоящий трудовой героизм. Всего за несколько лет, подняв из руин сёла и города, укрепив индустриальную мощь, наша страна создала ядерный щит, поднялась в космос, вошла в число передовых мировых держав. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Славные страницы истории сейчас пишут потомки ветеранов. В зале много участников спецоперации, а также члены их семей. В их числе близкие старшего лейтенанта Ильдара Суфиярова. Мужчина ушел на СВО в 23-м году, а в 24-м погиб. Находясь в окружении, передал по рации, что в плен сдаваться не намерен. И подорвал себя гранатой, прихватив жизни трех врагов. Офицеру посмертно присвоили звание Героя России.

За боевые заслуги отметили труд и тех, кто в зале. Так, медаль Шаймуратова получил имам-хатыб из Туймазинского района. Он одним из первых в своей деревне ушел на СВО. Помогал, что называется, не только делом, но и словом.

Преемственность поколений как нельзя лучше показывает и выставка в холле концертного зала. Наряду со знаменами башкирских подразделений времен Великой Отечественной в один ряд стоят и флаги современных батальонов, выполняющих задачи в зоне СВО. Как и тогда, актуален и лозунг: «Всё для фронта! Всё для победы!».