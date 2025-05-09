157 тысяч зрителей: Стерлитамак масштабно отпраздновал 80-летие Великой Победы

Сразу на 12 городских площадках праздник развернулся сегодня в Стерлитамаке. Так же, как и в столице Башкортостана, там в Параде помимо пеших и моторизованных расчётов задействовали авиацию. Затем, как проходят торжества в честь 80-летия Великой Победы во втором по величине городе республики, наблюдали 157 тысяч зрителей.

Торжества, посвящённые Дню Победы в Стерлитамаке, открылись возложением цветов к Вечному огню и закладкой капсулы времени. В 11 часов на основной праздничной площадке города стартовал торжественный митинг. О его масштабах можно судить по количеству участников. 7500 человек задействовали в театрализованном представлении.

Кульминацией праздника традиционно стал Парад. Стройными рядами по проспекту Ленина прошли сводные расчёты, состоящие из учащихся общеобразовательных школ, студентов, воспитанников военно-патриотических клубов, сотрудников правоохранительных органов, а также участников боевых действий.

Достаточно насыщенной была моторизованная часть парада, то есть проезд по главной улице города боевой техники. Здесь и российский ракетный комплекс «Тополь-М», и боевые машины времен Великой Отечественной. В том числе легендарный символ победы танк Т-34. Ну и какой масштабный парад без авиации. Самолёты над небом Стерлитамака сегодня тоже были.

Многие пришли на парад с фотографиями своих родственников, защищавших страну от фашизма. Дед Олега Юмагулова прошел всю войну, был ранен. Его рассказы и военные истории сегодня бережно хранит внук.

Сразу после завершения парада по главной улице города прошёл «Бессмертный полк». С портретом деда в общем строю и глава города. Будучи еще мальчишкой, он сам каждое 9 мая шел по проспекту Ленина за руку с дедом, отдавая дань защитникам Отечества.