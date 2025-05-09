В Мечетлинском районе более 1500 человек вышли на «Бессмертный полк»

Отметили День Победы и на северо-востоке республики. В Мечетлинском районе провели парад и акцию «Бессмертный полк», в которой участвовали более полутора тысяч человек. Муниципалитет в годы войны внес огромный вклад, чтобы разбить захватчиков. Более пяти тысяч уроженцев сражались на фронте.
Мечетлинцы всех возрастов, в том числе и самые юные, на какое-то время вернулись в 1945-й. Одетые в военную форму тех лет, они единым строем прошли перед тружениками тыла и ветеранами СВО. Участие в параде семилетнему Самиру Сафарову точно запомнится на всю жизнь.
Приехали из разных уголков северо-востока региона и владельцы таких раритетных машин и мотоциклов, похожих на те, на которых передвигались их деды и прадеды.
Кульминация Дня Победы — акция «Бессмертный полк». Десятки, если не сотни людей несут портреты своих родственников к Парку Победы, где состоится торжественная часть в честь 80-летия Победы. Современные родители не забывают о своих корнях и передают младшему поколению то, что знают о боевом прошлом участников войны.
Герой Советского Союза Куддус Латыпов — известный уроженец Мечетлинского района и единственный, кто удостоен такой высокой государственной награды. Прошёл всю войну. Был лётчиком-штурмовиком самолёта «ИЛ-2». Память о боевом прошлом тепло хранит его правнук Артур Бадретдинов. В музее боевой славы санатория «Карагай» есть экспозиция, посвященная офицеру военно-воздушных сил.
Свою лепту в победу над нацизмом внесли и труженики тыла. Обеспечивали красноармейцев теплой одеждой, валенками, передали фронту около четырёх миллионов рублей. Деньги шли и на приобретение истребителей. Принимали и беженцев.
Всего же в Великой Отечественной войне участвовали более пяти тысяч мечетлинцев. К сожалению, свидетелей тех исторических событий в муниципалитете не осталось. Но память о них остаётся навсегда в сердцах, и не только на мемориалах и фотографиях.