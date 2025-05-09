От Архангельского до Дюртюлей: как Башкирия отметила День Победы

Во всех районах Башкортостана проходят мероприятия в честь 80-летия Победы. Жители республики приняли участие в шествиях Бессмертного полка, провели парады.

По улицам села Архангельского более тысячи людей приняли участие в шествии Бессмертного полка. Жители чествовали своих героев-родственников, возложили цветы, провели торжественный концерт.

В санатории «Красноусольск» у памятника Героям в знак уважения и благодарности за подвиги, совершенные во время Великой Отечественной войны, сотрудники и отдыхающие провели торжественный митинг. В руках участники несли фотографии ветеранов, воздушные шары, флажки. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

На Туймазинской Аллее Героев провели массовый митинг. В мероприятии приняли участие представители общественности, власти, духовенства, ветераны боевых действий и бойцы спецоперации, родственники воинов. У памятного камня гости зажгли десятки свечей в честь погибших участников СВО. Минутой молчания туймазинцы почтили память воинов всех поколений. Митинг завершился выступлением парадных барабанщиц в сопровождении духового оркестра.

В Шаранском районе прошёл парад Победы. Зрители увидели ретро-технику, за которой парадным маршем прошли школьники, воспитанники военно-патриотических организаций и детских садов. Также, неся гордо над головами портреты своих героических предков, жители прошли в Бессмертном полку.

В Иглинском районе чествовали участников Великой Отечественной войны. С Днем Победы поздравили 103-летнюю Рауфу Насырову, 98-летнего Ивана Прокофьева и 97-летнего ветерана Анатолия Артемьева. Под звуки марша у их домов школьники и юнармейцы прошли торжественным строем.

За значительный вклад в героическую борьбу в годы Великой Отечественной и в социально-экономическое развитие Иглинского района, а также в честь 80-летия Победы ветеранов наградили званиями «Почетный гражданин Иглинского района».