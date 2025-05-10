В Уфе пенсионерка отдала мошенникам 1,7 млн рублей

Уфимка рассказала, что ей поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником компании по установке домофонов в жилых домах. Он сообщил, что в подъезде будет проводиться смена домофонов. Для этого пенсионерке необходимо сообщить поступивший на её номер смс-код.