В Уфе пенсионерка отдала мошенникам 1,7 млн рублей

В полицию Уфы обратилась 72-летняя местная жительница, которая стала жертвой мошенников. Подробности рассказали в МВД.
Уфимка рассказала, что ей поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником компании по установке домофонов в жилых домах. Он сообщил, что в подъезде будет проводиться смена домофонов. Для этого пенсионерке необходимо сообщить поступивший на её номер смс-код.
Вскоре женщине позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что мошенники пытаются похитить её денежные средства. Чтобы уберечь накопления, нужно перевести их на «безопасный счёт». Пенсионерка доверилась и отдала мошенникам более 1,7 млн рублей.