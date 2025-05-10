Радий Хабиров поблагодарил за организацию Дня Победы в Башкирии

Радий Хабиров выразил благодарность всем причастным к проведению торжеств в День Победы в Башкортостане. Как отметил руководитель республики, это действительно самый главный для нашей страны праздник. «Спасибо всем организаторам, всем, кто обеспечивал порядок и безопасность. И еще раз огромное спасибо главным героям — нашим уважаемым ветеранам», — написал Радий Хабиров.