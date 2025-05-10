В Уфе завершились соревнования по волейболу «Школьная лига»

Эмоции зашкаливают, потому что у нас такое впервые. Мы выезжаем второй раз сюда, в прошлый раз третье место, но сейчас первое, и эмоции просто зашкаливают. Когда встали играть, было переживание, но потом стало легче, и уже адреналин подскочил.

Дарья Беляева, победительница соревнований /с. Ярославка/