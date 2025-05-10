В Уфе завершились соревнования по волейболу «Школьная лига»

Самый массовый детский турнир по этому виду спорта проводится уже в третий раз. Первые матчи стартовали в апреле. Тогда выявили сильнейших спортсменов на муниципальном и зональном уровнях. В этом году соревнования собрали рекордное количество участников. Ребята поборолись за медали и ценные призы, включая профессиональные волейбольные мячи и игровую форму.
Финал соревнований прошёл в спортивном зале «Динамо». Среди мальчиков лучшими стали школьники из села Юлдыбаево. В решающем матче они обыграли ровесников из Большеустьикинского. А у девочек сильнее соперниц оказались ученицы средней образовательной школы села Ярославка Дуванского района. Им противостояли двукратные победительницы турнира из Янаула. Теперь в Школьной лиге новый чемпион.