В Уфе завершились соревнования по волейболу «Школьная лига»

Самый массовый детский турнир по этому виду спорта проводится уже в третий раз. Первые матчи стартовали в апреле. Тогда выявили сильнейших спортсменов на муниципальном и зональном уровнях. В этом году соревнования собрали рекордное количество участников. Ребята поборолись за медали и ценные призы, включая профессиональные волейбольные мячи и игровую форму.

Все команды, получается, больше участвуют во внутришкольных этапах, в муниципальных этапах. То есть, в принципе, объем становится все больше и больше, потому что движение развивается и растет.

Алина Багаутдинова, специалист Федерации волейбола Республики Башкортостан

Финал соревнований прошёл в спортивном зале «Динамо». Среди мальчиков лучшими стали школьники из села Юлдыбаево. В решающем матче они обыграли ровесников из Большеустьикинского. А у девочек сильнее соперниц оказались ученицы средней образовательной школы села Ярославка Дуванского района. Им противостояли двукратные победительницы турнира из Янаула. Теперь в Школьной лиге новый чемпион.

Эмоции зашкаливают, потому что у нас такое впервые. Мы выезжаем второй раз сюда, в прошлый раз третье место, но сейчас первое, и эмоции просто зашкаливают. Когда встали играть, было переживание, но потом стало легче, и уже адреналин подскочил.

Дарья Беляева, победительница соревнований /с. Ярославка/
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