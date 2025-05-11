По дорогам Уфы бегал одинокий лось

В Уфе вновь заметили лося. Фотографиями гостя столицы поделились очевидцы.
Лося заметили в районе ГДК и на улице Интернациональной. Некоторые автомобилисты заприметили сохатого ещё на улице Перспективной. Однако неизвестно, один лось бегает по Уфе или несколько.
В министерстве экологии Башкирии сообщили, что сейчас у этих животных время отела. В связи с этим не следует приближаться к лосям, трогать их, пытаться кормить. В случае обнаружения лося, необходимо сообщить об этом госохотинспектору или оперативному дежурному минэкологии Башкирии по телефону 8 347 218 04 30. При этом важно точно указать время и место обнаружения животного.
Фото: соцсети.