В Уфе спасли кошку, которая застряла под крышей

В Уфе помощь спасателей потребовалась кошке. Подробности спасения хвостатого рассказали в Управлении гражданской защиты.
10 мая в службу спасения обратилась местная жительница, которая рассказала, что её кошка застряла под крышей. Инцидент произошёл на бульваре Славы. Кошка решила прогуляться по крыше торгового павильона, залезла под кровлю и застряла.
Сотрудникам поисково-спасательного отряда пришлось частично демонтировать элемент кровли. Они достали из «заточения» перепуганную кошку и передали в заботливые руки хозяйки.
Фото: УГЗ г. Уфы.