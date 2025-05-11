В Уфе спасли кошку, которая застряла под крышей

В Уфе помощь спасателей потребовалась кошке. Подробности спасения хвостатого рассказали в Управлении гражданской защиты.

Фото №1 - В Уфе спасли кошку, которая застряла под крышей

10 мая в службу спасения обратилась местная жительница, которая рассказала, что её кошка застряла под крышей. Инцидент произошёл на бульваре Славы. Кошка решила прогуляться по крыше торгового павильона, залезла под кровлю и застряла.

Сотрудникам поисково-спасательного отряда пришлось частично демонтировать элемент кровли. Они достали из «заточения» перепуганную кошку и передали в заботливые руки хозяйки.

Фото: УГЗ г. Уфы. 

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