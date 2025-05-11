Военный парад, возложения и выставки: Уфа отпраздновала 80-летие Победы

Праздник со слезами на глазах. По всей стране и далеко за ее пределами наши сограждане с размахом отметили День Победы. Даже несмотря на угрозы Запада и киевского режима, благодарные потомки героев Великой Отечественной войны отдали дань памяти фронтовикам во всех городах и населенных пунктах России. В Уфе главные торжества состоялись на площади перед Горсоветом. Посмотреть парад приехали тысячи людей. А почётными гостями мероприятия стали ветераны и дети войны, жители блокадного Ленинграда, Герои России и участники специальной военной операции. С праздником всех собравшихся с трибуны поздравил Глава Башкортостана. Самые яркие моменты – в нашем репортаже.
Торжественные мероприятия, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, начались с возложения цветов к военным мемориалам и обелискам. Глава Башкортостана вместе с горожанами, ветеранами и участниками СВО почтили память героев в парке Победы, возложив венок к Вечному огню. В цветах 9 мая утопал и памятник защитникам Отечества и генералу Минигали Шаймуратову на Советской площади. После чего на проспекте Октября стартовал военный парад.
Под музыку песни «Священная война», написанной ещё в годы Великой Отечественной, знамённая группа появляется перед трибунами. Флаги в руках лучших кадетов республики, которые месяцами доводили каждый свой шаг до идеала. Парад принял военный комиссар Башкортостана, начальник Уфимского территориального гарнизона Михаил Блажевич. Полковник лично поприветствовал каждый расчёт.
С трибуны за парадом Победы следили почетные гости: ветераны Великой Отечественной и дети войны, Герои России, участники спецоперации. С праздником всех собравшихся поздравил Глава Башкортостана.
Строевым шагом по площади имени Ленина прошёл 31 парадный расчёт: военнослужащие Уфимского гарнизона, сотрудники учреждений силовых структур, расположенных в Уфе, ветераны боевых действий и военной службы, курсанты и кадеты учебных заведений. Впервые в торжественном прохождении приняли участие парадные расчёты полицейских и шаймуратовских классов, казаков и ветеранов ВДВ, которые удивили зрителей, выпустив белых голубей – символ Победы. Со знаменем мотострелкового полка «Башкортостан» промаршировали участники спецоперации, отдав честь ветеранам Великой Отечественной, многим из которых уже за 100 лет. Но в памяти до сих пор свежи воспоминания.
Какой ценой далась победа и за счёт чего удалось разбить врага, даже спустя 80 лет помнят дети войны.
Кульминацией парада стал проезд военной техники, которую по традиции возглавил танк Победы Т-34. Зрители также увидели легендарную «Катюшу», полуторку, а в небе пролетел боевой самолёт, на котором в годы войны летали пилоты Женского авиационного бомбардировочного полка – фашисты прозвали их «ночными ведьмами». Современная бронетехника, в том числе участвующая в СВО, была представлена уфимским гарнизоном. В День Победы погода тоже преподнесла свой подарок жителям Уфы.
Аккурат после завершения уфимского шествия самый главный парад прошел в Москве. Уже не первый год по Красной площади в строю идут и башкирские военнослужащие – участники спецоперации, отличившиеся на поле боя. В частности, по брусчатке на своих Т-90М «Прорыв» проехали добровольцы из танкового батальона имени Сергея Зорина мотострелкового полка «Башкортостан». С трибуны вместе с президентом за происходящим наблюдали и два приглашенных башкирских ветерана.
А в Уфе жители и гости столицы смогли увидеть и трофейную натовскую технику. Выставку организовало Министерство обороны России. Эти «Бредли», «Хаммеры» и другие бронемашины уже деактивированы и больше никогда не смогут причинить людям вреда.
И с этим трудно не согласиться. У поколения, которое помнит свою историю, обязательно будет и светлое будущее.