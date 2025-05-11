Военный парад, возложения и выставки: Уфа отпраздновала 80-летие Победы

Праздник со слезами на глазах. По всей стране и далеко за ее пределами наши сограждане с размахом отметили День Победы. Даже несмотря на угрозы Запада и киевского режима, благодарные потомки героев Великой Отечественной войны отдали дань памяти фронтовикам во всех городах и населенных пунктах России. В Уфе главные торжества состоялись на площади перед Горсоветом. Посмотреть парад приехали тысячи людей. А почётными гостями мероприятия стали ветераны и дети войны, жители блокадного Ленинграда, Герои России и участники специальной военной операции. С праздником всех собравшихся с трибуны поздравил Глава Башкортостана. Самые яркие моменты – в нашем репортаже.

Торжественные мероприятия, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, начались с возложения цветов к военным мемориалам и обелискам. Глава Башкортостана вместе с горожанами, ветеранами и участниками СВО почтили память героев в парке Победы, возложив венок к Вечному огню. В цветах 9 мая утопал и памятник защитникам Отечества и генералу Минигали Шаймуратову на Советской площади. После чего на проспекте Октября стартовал военный парад.

Под музыку песни «Священная война», написанной ещё в годы Великой Отечественной, знамённая группа появляется перед трибунами. Флаги в руках лучших кадетов республики, которые месяцами доводили каждый свой шаг до идеала. Парад принял военный комиссар Башкортостана, начальник Уфимского территориального гарнизона Михаил Блажевич. Полковник лично поприветствовал каждый расчёт.

С трибуны за парадом Победы следили почетные гости: ветераны Великой Отечественной и дети войны, Герои России, участники спецоперации. С праздником всех собравшихся поздравил Глава Башкортостана.

Поздравляю вас со знаменательной датой – 80-летием Великой Победы! 9 мая 1945 года – это символ беспримерного подвига нашего народа. Его единства, мужества и стойкости. Мы отдаём сегодня земной поклон уважаемым ветеранам. Ваши ратные подвиги на фронте, доблестный труд в тылу – достойный пример для нас и будущих поколений. Мы помним всех героев, отдавших жизнь за наше Отечество. Склоняем головы перед их бессмертным подвигом. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Строевым шагом по площади имени Ленина прошёл 31 парадный расчёт: военнослужащие Уфимского гарнизона, сотрудники учреждений силовых структур, расположенных в Уфе, ветераны боевых действий и военной службы, курсанты и кадеты учебных заведений. Впервые в торжественном прохождении приняли участие парадные расчёты полицейских и шаймуратовских классов, казаков и ветеранов ВДВ, которые удивили зрителей, выпустив белых голубей – символ Победы. Со знаменем мотострелкового полка «Башкортостан» промаршировали участники спецоперации, отдав честь ветеранам Великой Отечественной, многим из которых уже за 100 лет. Но в памяти до сих пор свежи воспоминания.

В 1943 году в конце августа форсировали Днепр, юго-восточнее Кременчуга, севернее Днепропетровска. Брали город Харьков. Вот сейчас тоже бои идут за Харьков, пока ещё не могут взять, но возьмут. Николай Фомин, ветеран Великой Отечественной войны

Какой ценой далась победа и за счёт чего удалось разбить врага, даже спустя 80 лет помнят дети войны.

За счёт любви к своей Родине. Любили Родину, тогда правительство было. Все шли в бой за Родину, за Сталина. Старались не отступать. Любой ценой надо было одержать победу. Мир достался нам очень тяжёлыми утратами. Мария Каптунова, жительница блокадного Ленинграда

Этот праздник надо помнить. Потому что если бы мы не победили, то не было бы праздника, и нас бы не было. Аскар Баулин

Кульминацией парада стал проезд военной техники, которую по традиции возглавил танк Победы Т-34. Зрители также увидели легендарную «Катюшу», полуторку, а в небе пролетел боевой самолёт, на котором в годы войны летали пилоты Женского авиационного бомбардировочного полка – фашисты прозвали их «ночными ведьмами». Современная бронетехника, в том числе участвующая в СВО, была представлена уфимским гарнизоном. В День Победы погода тоже преподнесла свой подарок жителям Уфы.

Аккурат после завершения уфимского шествия самый главный парад прошел в Москве. Уже не первый год по Красной площади в строю идут и башкирские военнослужащие – участники спецоперации, отличившиеся на поле боя. В частности, по брусчатке на своих Т-90М «Прорыв» проехали добровольцы из танкового батальона имени Сергея Зорина мотострелкового полка «Башкортостан». С трибуны вместе с президентом за происходящим наблюдали и два приглашенных башкирских ветерана.

А в Уфе жители и гости столицы смогли увидеть и трофейную натовскую технику. Выставку организовало Министерство обороны России. Эти «Бредли», «Хаммеры» и другие бронемашины уже деактивированы и больше никогда не смогут причинить людям вреда.

Мы прививаем любовь детей к Победе, к памяти предков. Чтобы они знали, понимали, гордились своей страной, своими защитниками. Чтобы знали историю, это очень важно. Ирина Шибанова, жительница г. Уфы