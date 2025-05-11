Патриотические акции и новые памятники: как Башкирия отпраздновала День Победы

В разных уголках республики готовились к проведению одного из самых долгожданных праздников в стране. В Чекмагуше зажгли Вечный огонь, в Давлеканово дети провели военно-патриотическую реконструкцию Парада Победы 1945 года, в Илишевском районе открыли бюст героя Советского Союза. В стороне от празднования не остался ни один муниципалитет республики. Что неудивительно: почти каждая семья хранит память о своем герое, который боролся за мирное небо восемь десятилетий назад.

Момент, который объединил сразу 80 регионов страны. Крупные города или небольшие райцентры – каждый населенный пункт внёс свой вклад в дело Великой Победы. И символическая акция «Храним огонь Победы» – возможность сказать спасибо фронтовикам.

Одной из тех, кому выпала честь зажечь Вечный огонь, стала дочь единственного в Чекмагушевском районе полного кавалера ордена Славы Шайхелислама Салихова. Его имя увековечено на бюсте в этом же парке.

А вот в соседнем Илишевском районе почтили память Героя Советского союза Анвара Абдуллина. В селе Дюмеево в честь него открыли бюст. Он прошёл всю войну, участвовал в операциях в составе Карельского, Сталинградского, Западного и 3-го Белорусского фронтов.

В Стерлитамаке жителей вернули в май 45-го года. По центральной улице города проехал «Поезд Победы», из дверей которого развевалось знамя Победы – так наши прадеды везли благую весть: фашистская Германия разгромлена. Встречали их женщины, которые дождались героев домой.

Морской флот, пехота, радисты и триумфальный проход маршалов Георгия Жукова и Константина Рокоссовского на конях – в Давлеканово гимназисты воссоздали Парад Победы, который прошел 24 июня 1945 года. Дети прошли победным маршем и пронесли 35-метровую георгиевскую ленту по школьной площади, а также провели обряд сожжения перчаток – символ окончания войны и начала мирной жизни.

День Победы – редкий момент, когда в одном ряду можно увидеть столько живых очевидцев тех событий. Сейчас их все меньше и меньше. На торжественном собрании в Уфе было всего двое непосредственных участников. Уроженцу Благоварского района Николаю Ключникову 98 лет. Рядом с ним ровесник Николай Лавренов. Он ушел на фронт в 17 лет в составе Дальневосточного фронта, участвовал в боях за Манчжурию, был контужен. Лично для него война закончилась 3 сентября, после капитуляции Японии.

В зале, в котором чествовали героев, много участников спецоперации и членов их семей. Сегодня они повторяют подвиг, совершенный на фронте и в тылу больше 80 лет назад. В их числе близкие старшего лейтенанта Ильдара Суфиярова. Он ушел на СВО в 2023 году, а в 2024-м погиб. Находясь в окружении, передал по рации, что в плен сдаваться не намерен. И подорвал себя гранатой, забрав жизни трех врагов. Офицеру посмертно присвоили звание Героя России.