В Башкирии участились нападения медведей: как не стать жертвой хищника

Очередное нападение медведя на человека произошло в начале недели. На этот раз в Абзелиловском районе. Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Это уже третья трагичная встреча диких животных с людьми этой весной. Но не все так однозначно. Специалисты предполагают, что среди пострадавших могли быть и охотники на этих самых медведей. О том, как обезопасить себя от нападения бурого и с чем связано увеличение их количества, – в нашем сюжете.

Эти кадры Олег Чегодаев сделал во время своей «Уральской Одиссеи». На каяке в течение 5 месяцев он планирует добраться до Ледовитого океана. Видео с каждого дня экспедиции выкладывает в соцсетях. И уже три раза в поле зрение его объектива попадали медведи. Большие и маленькие.

Нападение бурых на грибников Олег Чегодаев объясняет тем, что их охота тихая. И получается, что они могут сами того не зная подкрасться к зверю, который на такую неожиданную встречу отреагирует так, как велят ему инстинкты.

Подобная незапланированная встреча с медведицей и медвежатами произошла у жителя Абзелиловского района. Она напала на мужчину в лесу в 2 км от деревни Шарипово в 4 утра. После пострадавшего в тяжёлом состоянии на скорой доставили в Белорецкую районную больницу. Были вызваны дополнительные специалисты. У мужчины сильно повреждено лицо, голова, сломаны рёбра, ушиб легких и множественные раны бёдер и живота. Медики совместно с челюстно-лицевым хирургом приступили к операции, предварительно созвонившись с уфимскими коллегами.

Жителей деревни, недалеко от которой и произошла трагическая встреча, попросили лишний раз не заходить в лес. Этой весной зафиксировано уже три нападения медведей на людей. Во всех случаях, говорят специалисты, мужчины передвигались поодиночке, тихо, не обозначая своё присутствие. Но популяция бурых и вправду растёт. В прошлом году в республике специалисты зафиксировали самую высокую численность за всю историю наблюдений – 2600 особей. Один из факторов, говорят эксперты, – это исчезновение промысловой охоты. Зверя добывать уже не выгодно, сложно и дорого, да и не каждый на это способен.