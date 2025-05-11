В Абзелиловском районе обсудили вопросы экологии и геологоразведки

В Абзелиловском районе прошли встречи жителей сёл Бурангулово и Аскарово с представителями министерств и ведомств Башкортостана. На повестку вынесли экологическую ситуацию в районе. Поднимался вопрос и о планируемых геологоразведочных работах.

Вопросы охоты на территории района, экологии водных ресурсов и пожарной безопасности стали одними из самых обсуждаемых тем на диалоговой площадке в селе Бурангулово.

В республике, вы знаете, большое внимание в целом уделяется вопросам пожарной безопасности, и Глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров всегда эти вопросы держит на отдельном контроле. В этом году более 10 возгораний было на территории Абзелиловского района. Для того чтобы на эти риски реагировать, как раз за счет средств Республики Башкортостан приобретается необходимое оборудование, имущество, техника и передается в сельские поселения. Кирилл Первов, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

Недавно по региональной программе «Развитие пожарно-спасательных сил» сельсовету передали новые автомобили и прицепную технику. Также председатель Госкомитета республики по ЧС подчеркнул, что в случае необходимости могут обучить добровольцев тушению пожаров на базе республиканского учебно-методического центра.

Новый ЛКТ-4. Постоянно пользуемся, он очень мобильный, удобный. В любое место можно быстренько доехать. И главное – до приезда основных сил он способен удержать пожар, даже соседям помогли. Главная цель – чтобы сохранить население от этой беды: от лесных пожаров, локальных пожаров и, конечно, от пожаров внутри населенных пунктов. Фуат Махмутов, глава Бурангуловского сельсовета

Тема сохранения экологии на протяжении последнего месяца вызывает живой интерес и обеспокоенность: люди переживают за сохранность уникальной природы, рек, обеспечивающих водой район и соседние территории, возможного влияния на них объектов рекреации, а также за разработку природных ресурсов. Речь идет о планирующейся геологоразведке, которая покажет запасы меди.

Жителей интересует вопрос об ООО «Салаватское», это лицензия, которая выдана на геоэкологическое изучение. Геоэкологическое изучение предполагает, в первую очередь, проведение анализов и исследований в целом территории на предмет возможной добычи полезных ископаемых. Есть календарный план, где происходит геологическая разведка, происходит определенное шурфление, после этого происходит передача для произведения анализов. Только после этого по результатам анализов определяется, есть месторождения или нет, насколько богата полезными ископаемыми и какие виды полезных ископаемых там присутствуют. Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан

Как уверяют специалисты, только после всех этих этапов можно принять решение о добыче. А представители компании отмечают, что опасности для значимых природных объектов, в том числе хребта Крыктытау, нет. Если будет получено положительное заключение госэкспертизы, то инвестор создаст предприятие и обеспечит 1,5 тыс. человек рабочими местами. Также они готовы обучать за свой счет горным профессиям.

Жителей интересовал ряд вопросов в области радиационной безопасности. Была информация о том, что, возможно, ранее были захоронения каких-то там радиоактивных отходов. Мы соответствующую работу провели по исследованиям с использованием специального оборудования и также этой информацией с жителями поделились и договорились о постоянном диалоге. В случае необходимости также мы можем дополнительные замеры произвести и жителей ознакомить с их результатами. Кирилл Первов, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

И самое главное – в металлургическом комбинате, в институте все доктора, с ними надо знакомиться: кто учился, подойдите к ним, объяснитесь, Магнитогорск тоже питается малой водой – Малым Кизилом. Это очень сложный вопрос. уроженец с. Бурангулово

Люди открыто выразили свои тревоги. На встрече в Бурангулово с сотней жителей состоялся конструктивный диалог. В Аскарово приехали 80 человек, в основном из Магнитогорска. Разговор получился более острым. Абзелиловцы в том числе призывали односельчан не забывать о природе и самим.

Вот вы сегодня здесь собрались, обсуждаете тему экологии. Подумайте – приехали с министерства. А почему вы именно сегодня об этом задумались, об экологии? Я вот с деревни Атавды, у нас тоже озеро есть. Островное называется. Круглый год, каждый год по 5 тысяч машин за год там собираются. житель д. Атавды

Но у большинства сформированы экопривычки. Сельчане регулярно занимаются уборкой обочин дорог, где скапливается мусор от проезжающих машин, высаживают деревья и очищают берег реки Большой Кизил от отдыхающих, которые оставляют за собой мусор. На неделе активисты, депутаты районного совета, сельских поселений, общественные объединения и волонтеры вышли привести территорию в порядок.

У нас всегда чисто в районе. Я вот со своей волонтёрской группой вышла с администрацией района очищать нашу Кизилку. У нас Абзелиловский район очень дружный, очень красивые места есть, и народ очень чисто живёт. Лилия Кузнецова, руководитель волонтерского движения «Хорошие люди Абзелила»