Рекорды и бронза чемпионата КХЛ: каким был сезон для «Салавата Юлаева»

Сезон для «Салавата Юлаева» завершен. Но какой это был сезон – второе место в регулярном чемпионате на Востоке и первый за шесть лет полуфинал. Закрыла его команда в компании более чем 20 тысяч болельщиков. О героях плей-офф в составе юлаевцев и самых ярких моментах – в нашем сюжете.

17-й сезон Континентальной хоккейной лиги получился для «Салавата» ярким и богатым на события. Самым громким из них в регулярном чемпионате стал рекорд канадского нападающего Джошуа Ливо. Он стал лучшим бомбардиром и снайпером лиги, забросил 49 шайб, и превзошел достижение Сергея Мозякина. Тогда на лед выбежали все игроки «Салавата», чтобы поздравить одноклубника.

Уфимской команде удалось завершить регулярку на втором месте. На Востоке юлаецы пропустили вперед только челябинский «Трактор».

Особенным получился сезон и для главного тренера команды Виктора Козлова. В день домашнего матча против «Ак Барса» наставник отметил 50-летний юбилей. Перед началом поединка было объявлено о награждении Виктора Козлова орденом Салавата Юлаева за заслуги перед Башкортостаном. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Первым соперником «Салавата» в плей-офф стала новосибирская «Сибирь». Для выхода в следующий раунд уфимцам понадобилось 7 матчей. Причем ни разу юлаевцы не позволили сопернику повести в счете в серии. А вот противостояние со «Спартаком» получилось более драматичным. Юлаевцам пришлось отыгрываться с 1:3 в серии. К тому времени «Салават» лишился важнейших хоккеистов. Кадровые потери насчитывали чуть ли не целую пятерку. На лед из-за травм не выходили Тодд, Ливо, Цулыгин и Набиев.

Но тренерскому штабу удалось произвести необходимые замены в составе. И сначала сравнять счет в серии, а в седьмой игре оформить путевку в полуфинал. Символично, что автором двух победных шайб в матчах со «Спартаком» стал уфимец Алексей Василевский.

Итого к полуфиналу «Салават» подошел, отыграв 14 матчей, включая несколько овертаймов, за 28 дней. Одолеть ярославцев в розыгрыше Кубка Гагарина уфимцам не удалось. Хотя один матч они все же зацепили.

Смешанные на самом деле чувства. Хотелось привезти эту серию в Уфу. Еще постараться здесь зацепиться. Но это уже в истории, не вернешь. Сезон был неплохой, даже хороший. Набрались опыта. Григорий Панин, защитник ХК «Салават Юлаев»

Огромное спасибо вам. Вы поддерживали нас в моментах, когда мы сами понимали, что очень трудно будет. Два раза седьмой матч был у нас дома. Для меня это был улет – играть перед нашими болельщиками. Александр Хмелевский, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Глава Башкортостана Радий Хабиров, приехавший на пятую игру серии в Ярославль, поддержал команду и поблагодарил хоккеистов «Салавата Юлаева» за сезон в раздевалке после матча.

Закрывала сезон башкирская команда со своими болельщиками. На встречу с игроками и тренерским штабом пришли больше 20 тысяч человек. В течение нескольких часов хоккеисты раздавали автографы и делали совместные фото с гостями, а после все вместе они вышли на лёд в рамках массового катания.