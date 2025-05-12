В Уфе в клинике БГМУ провели операцию без разрезов

В Уфе в клинике Башгосмедуниверситета провели операцию без разрезов. Вмешательство выполнили через естественное отверстие пациентки, без шрамов на передней брюшной стенке и без болевого синдрома. Таким образом, период восстановления сокращается, уменьшается риск постоперационных спаек.

Медики Башгосмедуниверситета выполняют ее единственные в России. В клинике была организована прямая трансляция для студентов университета, ведущих врачей не только Башкортостана, но и Казани, Москвы, Санкт-Петербурга.