В Уфе поймали возможного поджигателя усадьбы

В Уфе задержали возможного поджигателя объекта культурного наследия. Об этом рассказали в МВД.

26 апреля в полицию поступило сообщение о возгорании деревянного строения на улице Коммунистической. Огнём охватило двухэтажный дом 1903 года постройки. Здание было признано объектом культурного наследия, однако в доме никто не проживал.

Выяснилось, что дом поджёг пьяный 39-летний мужчина. Он прогуливался по улице, зашёл в нежилой дом и бросил там непотушенную сигарету. Мужчине назначена мера пресечения в виде подписке о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.