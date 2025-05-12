В Башкирии провели декомпрессию позвоночного канала

Нейрохирургическая команда проводила операцию под контролем электронно-оптического преобразователя. Хирурги аккуратно произвели скелетаж дуг позвонков и приступили к главному этапу — гемиламинэктомии с обеих сторон, в ходе чего были удалены части костной ткани, что позволило освободить дуральный мешок и нервные корешки, которые были сдавлены и вызывали болевые ощущения. Операция прошла успешно, и уже на следующий день после вмешательства пациентка отметила значительное снижение болевого синдрома. Сейчас она находится на этапе реабилитации и получает необходимое физиотерапевтическое лечение.