В Башкирии провели декомпрессию позвоночного канала

В Ишимбае нейрохирурги провели декомпрессию позвоночного канала. Такая операция была проведена в медицинском учреждении впервые.
68-летняя пенсионерка обратилась к врачам с жалобами на сильные боли в пояснице и левой ноге. Консервативное лечение облегчения не принесло.
После тщательного обследования врачи выявили сужение позвоночного канала, вызванное воспалительными процессами и возрастными изменениями, что приводило к сдавливанию спинного мозга.
Нейрохирургическая команда проводила операцию под контролем электронно-оптического преобразователя. Хирурги аккуратно произвели скелетаж дуг позвонков и приступили к главному этапу — гемиламинэктомии с обеих сторон, в ходе чего были удалены части костной ткани, что позволило освободить дуральный мешок и нервные корешки, которые были сдавлены и вызывали болевые ощущения. Операция прошла успешно, и уже на следующий день после вмешательства пациентка отметила значительное снижение болевого синдрома. Сейчас она находится на этапе реабилитации и получает необходимое физиотерапевтическое лечение.
Фото: министерство здравоохранения РБ.