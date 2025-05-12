В Башкирии подошёл к концу республиканский этап конкурса «Трезвое село»

В Башкирии завершился региональный этап конкурса «Трезвое село». 6 мая комитет утвердил список победителей, а результаты конкурса объявят на торжественной церемонии награждения 15 мая. Дату обозначили сегодня на еженедельном совещании правительства.
В этом году конкурс среди сельских населенных пунктов Башкирии проходит в шестой раз. Основные цели «Трезвого села» – продвижение трезвого и здорового образа жизни, вовлечение населения в общественную деятельность, развитие здорового мышления и стимулирование к добрым и полезным делам.
Всего с начала конкурса в нем участвовало более трех тысяч сельских поселений. Сейчас звание «Трезвого села» носит 51 село-победитель по всей республике. После подведения итогов республиканского тура к ним прибавятся еще 12.
В 2024 году Агентство стратегических инициатив включило конкурс «Трезвое село» в топ-1000 идей форума «Сильные идеи для нового времени» по направлению «Качество жизни населения».
По указу Главы Башкирии с прошлого года вырос призовой фонд – до 48,4 млн рублей. Каждый участник республиканского этапа конкурса, кроме победителей, получает премию в размере 200 тысяч рублей. Победители получают от 1,5 до 6 млн призовых.
Фото: bashinform.ru