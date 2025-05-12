В Башкирии назвали даты проведения сабантуев

Глава Башкирии подписал указ о проведении народного праздника «Сабантуй» в 2025 году. Стало известно, в какие дни и в каких муниципалитетах состоятся праздничные мероприятия.
31 мая сабантуй пройдёт в Аургазинском, Бижбулякском, Зилаирском, Бурзянском, Кармаскалинском, Кугарчинском, Стерлитамакском, Калтасинском, Янаульском и Чишминском районах.
6 июня — в Зианчуринском, Нуримановском, Хайбуллинском районах.
7 июня — в Абзелиловском, Архангельском, Аскинском, Бакалинском, Баймакском, Бирском, Дюртюлинском, Ермекеевском, Караидельском, Кушнаренковском, Мелеузовском, Миякинском, Стерлибашевском, Уфимском, Чекмагушевском районах.
12 июня — в Альшеевском, Балтачевском, Белебеевском, Белокатайском, Благоварском, Благовещенском, Бураевском, Давлекановском, Дуванском, Иглинском, Илишевском, Кигинском, Краснокамском, Мечетлинском, Татышлинском, Учалинском, Федоровском и Шаранском районах.
14 июня — в Туймазинском, Салаватском, Буздякском и Мишкинском районах.
20 июня — в Куюргазинском районе.
21 июня — в Гафурийском и Ишимбайском районах.
19 июля — в Белорецком района.