В Уфе стартовало обучение региональных команд по Единой технологии проектирования решений в жизненных ситуациях. Методика, разработанная Агентством стратегических инициатив совместно с Государственной корпорацией «Росатом», направлена на создание ориентированных на человека сервисов в социальной, административной и иных сферах.

В интенсиве принимают участие 10 команд из Башкортостана и пять из других регионов. На новом этапе в Уфе региональные участники определят жизненную ситуацию, над которой будут работать в рамках акселерационной программы. За 15 недель они разработают конкретные решения, направленные на повышение качества жизни населения и улучшение пользовательского опыта при взаимодействии с государственными и муниципальными службами. Защиты команд, проходящих обучение в Уфе, состоятся в начале сентября 2025 года.