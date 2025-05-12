В Уфе лося, который прибежал в город, выпустили в лес

В Уфе заметили очередного лося. О судьбе сохатого рассказали в министерстве экологии Башкирии.
В микрорайоне Черниковка заметили годовалого лосенка. Зверька заметили у предприятия в районе Индустриального шоссе. По предварительной информации, лось пробрался на промышленную территорию со стороны лесного массива. К счастью, малыша поймали и благополучно выпустили обратно в лес.
При встрече с диким животным, где бы она ни произошла, не следует гнаться за ним, не нужно пытаться приблизиться и потрогать зверя, кормить его. О каждой встрече с диким животным на территории населенного пункта необходимо сообщать работникам охотхозяйств, государственным охотничьим инспекторам или в оперативно-диспетчерскую службу минэкологии Башкирии по телефону: 8 347 218 04 30.
Фото: министерство экологии РБ.