В Уфе лося, который прибежал в город, выпустили в лес

При встрече с диким животным, где бы она ни произошла, не следует гнаться за ним, не нужно пытаться приблизиться и потрогать зверя, кормить его. О каждой встрече с диким животным на территории населенного пункта необходимо сообщать работникам охотхозяйств, государственным охотничьим инспекторам или в оперативно-диспетчерскую службу минэкологии Башкирии по телефону: 8 347 218 04 30.