В Уфе открыли «Парту героя» в память об Эдуарде Минилбаеве

В честь отважного выпускника. В уфимской школе №69 открыли «Парту героя» в память об Эдуарде Минилбаеве, погибшем в ходе специальной военной операции. На торжественную церемонию пригласили маму, сестёр и родного брата военнослужащего.

В ряды добровольческого отряда имени генерал-майора Минигали Шаймуратова Эдуард вступил в июне 2022 года. Боец с позывным «Лезгин» проходил службу на территории Луганской и Донецкой народных республик. Погиб в феврале 2024 года при выполнении боевых задач. Он попал под миномётный огонь противника.