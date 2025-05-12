В Уфе проходит конкурс специалистов допобразования «Арктур»

Попали в десятку. В конгресс-холле «Торатау» проходит юбилейный Всероссийский профессиональный конкурс «Арктур». В Уфу приехали 250 лучших специалистов дополнительного образования со всей страны, в том числе в области этнокультурного достояния.

По словам организаторов, в текущем году конкурс проводится по шести номинациям, в которых проявить себя также смогут методисты и другие специалисты допобразования. Сами участники отметили не только уровень организации мероприятия, но и традиционное башкирское гостеприимство.

Такие конкурсы очень сплачивают педагогов со всей России, ведь Россия такая большая, необъятная страна. И у нас есть уникальная возможность собраться вместе, обсудить какие-то проблемы, которые очень тревожат педагогов. И здесь они могут найти пути решения, подружиться и поделиться профессиональным опытом.

Александра Ковалёва, педагог дополнительного образования центра «Петровский дворец» г. Петрозаводска /Республика Карелия/

До начала официальной части конкурсантам представили выставку творческих поделок, изготовленных школьниками республики на дополнительных занятиях. Здесь педагоги смогли найти новых единомышленников и уже в кулуарах обменяться не только контактами, но и опытом работы.

Система дополнительного образования – это самая творческая среди всех педагогов. И этот конкурс направлен на то, чтобы выявить эти творческие таланты для того, чтобы поделиться этим профессиональным опытом. Что и делает конкурс – выявляет лучших из лучших.

Лариса Солодилова, председатель Общероссийского профсоюза образования

Удивительные люди, удивительные педагоги. Потому что вы отдаётся всё самое дорогое, что есть у вас и у нас – свою душу, своё сердце. Я всегда удивляюсь, смотря на своих детей, у меня их трое, на детей республики в целом, детей России. Даже, знаете, вот это понятие «дополнительное образование» – как будто что-то дополнительное к общему образованию. Безусловно, это не допобразование, это целый мир.

Ильдар Мавлетбердин, министр образования и науки Республики Башкортостан
Волна
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