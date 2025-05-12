В Уфе проходит конкурс специалистов допобразования «Арктур»

Попали в десятку. В
конгресс-холле «Торатау» проходит юбилейный Всероссийский профессиональный
конкурс «Арктур». В Уфу приехали 250 лучших специалистов дополнительного
образования со всей страны, в том числе в области этнокультурного достояния.
По словам
организаторов, в текущем году конкурс проводится по шести номинациям, в которых
проявить себя также смогут методисты и другие специалисты допобразования. Сами
участники отметили не только уровень организации мероприятия, но и традиционное
башкирское гостеприимство.
Такие
конкурсы очень сплачивают педагогов со всей России, ведь Россия такая большая,
необъятная страна. И у нас есть уникальная возможность собраться вместе,
обсудить какие-то проблемы, которые очень тревожат педагогов. И здесь они могут
найти пути решения, подружиться и поделиться профессиональным опытом.Александра Ковалёва, педагог дополнительного образования центра «Петровский дворец» г. Петрозаводска /Республика Карелия/
До начала официальной
части конкурсантам представили выставку творческих поделок, изготовленных школьниками
республики на дополнительных занятиях. Здесь педагоги смогли найти новых
единомышленников и уже в кулуарах обменяться не только контактами, но и опытом
работы.
Система
дополнительного образования – это самая творческая среди всех педагогов. И этот
конкурс направлен на то, чтобы выявить эти творческие таланты для того, чтобы
поделиться этим профессиональным опытом. Что и делает конкурс – выявляет лучших
из лучших.Лариса Солодилова, председатель Общероссийского профсоюза образования
Удивительные
люди, удивительные педагоги. Потому что вы отдаётся всё самое дорогое, что есть
у вас и у нас – свою душу, своё сердце. Я всегда удивляюсь, смотря на своих
детей, у меня их трое, на детей республики в целом, детей России. Даже, знаете,
вот это понятие «дополнительное образование» – как будто что-то дополнительное к
общему образованию. Безусловно, это не допобразование, это целый мир.Ильдар Мавлетбердин, министр образования и науки Республики Башкортостан