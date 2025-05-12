В Уфе проходит конкурс специалистов допобразования «Арктур»

Удивительные люди, удивительные педагоги. Потому что вы отдаётся всё самое дорогое, что есть у вас и у нас – свою душу, своё сердце. Я всегда удивляюсь, смотря на своих детей, у меня их трое, на детей республики в целом, детей России. Даже, знаете, вот это понятие «дополнительное образование» – как будто что-то дополнительное к общему образованию. Безусловно, это не допобразование, это целый мир.

Ильдар Мавлетбердин, министр образования и науки Республики Башкортостан