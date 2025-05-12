В Уфе открылся реабилитационный центр для участников СВО

В Уфе запустили Республиканский реабилитационный центр для участников СВО на базе санатория «Зеленая роща». Он заработал по инициативе Главы Башкортостана Радия Хабирова. Первые 10 бойцов бесплатно пройдут двухнедельную реабилитацию за счет сертификатов.

Ранее военнослужащие и их родственники уже проходили санаторно-курортное лечение, но, помимо него, в новом центре есть возможность получить медпомощь, решить вопрос трудоустройства, участвовать в спортивных мероприятиях. Всё для того, чтобы адаптация к гражданской жизни проходила легче.

Отдельный новый корпус планируют открыть к концу года. Сейчас проводятся проектирование. В течение трех месяцев здание отремонтируют и частично реконструируют, создав условия для маломобильных: расширят проёмы и установят новый лифт.