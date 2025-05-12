В музее полярников имени Валериана Альбанова в Уфе открылась выставка, посвященная боевым действиям в Арктике в годы Великой Отечественной войны. Там представлены личные вещи фронтовиков, их награды, книги, свидетельства очевидцев сражений, фотографии, посвященные защите Советского Заполярья.

Любой желающий может узнать о военных моряках из Башкортостана, которые были на страже Родины. Как отмечают историки, на северной части страны вплоть до 1944 года решалась судьба Второй мировой войны. Именно там проходил основной морской маршрут, по которому следовали корабли союзников в СССР, поставлявшие военную продукцию по ленд-лизу.