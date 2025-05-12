В Уфе прозвучала легендарная «Ленинградская» симфония Шостаковича

Симфонический оркестр республики исполнил в честь 80-летия Победы легендарную седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича. Эту симфонию великий композитор написал в самом начале Великой Отечественной войны, и её еще называют «Ленинградской».

Премьера симфонии состоялась 5 марта 1942 г. в Куйбышеве (ныне — Самара), а затем в блокадном Ленинграде и за рубежом. Одно из первых исполнений композиции прошло в декабре 42-го в Белебее, где присутствовал сам Шостакович. Симфония отражает все эмоции борьбы против врага и символизирует единение всех народов страны.