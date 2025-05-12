«Трезвое село» и поддержка книгоиздания: итоги оперативки с Радием Хабировым

Победителей республиканского конкурса «Трезвое село» объявят 15 мая. Дату обозначили сегодня на еженедельном совещании правительства. В этом году состязание среди населенных пунктов проходит в шестой раз. Сегодня звание трезвого села носит 51 село-победитель по всей республике.
Конкурс «Трезвое село» можно назвать брендовым для региона. В прошлом году Агентство стратегических инициатив включило «Трезвое село» в ТОП-1000 идей форума «Сильные идеи нового времени». Как отмечают организаторы, с каждым годом уровень подготовки участников растет, но главное, что меняется их качество жизни, они объединяются, находят общие интересы, а желание придерживаться ЗОЖ растёт.
При этом в Башкортостане внедрены и реализованы муниципальные программы. Их цель — создание условий для ведения здорового образа жизни. Для оценки эффективности мероприятий регионального проекта за прошлый год проводилось социологическое исследование. Оно показывает активность жителей при участии в подобных мероприятиях.
На совещании говорили о книжном деле, и республика — лидер национального книгоиздания. Несмотря на то, что сейчас многие пользуются электронными ресурсами и гаджетами, книги не уходят в прошлое. Наоборот, объемы книгоиздания растут. И не последнюю роль в этом играют электронные площадки. Поклонников наших книг за рубежом больше всего в Беларуси и Казахстане.
А еще популярными становятся книги, посвященные спецоперации. В прошлом году вышла летопись СВО, созданная журналистами. В аудиопроекте «Башкирские народные сказки» одно из произведений озвучили бойцы первого башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова. В этом году также планируется выпуск изданий о героях СВО, в том числе и на башкирском языке.