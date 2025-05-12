«Трезвое село» и поддержка книгоиздания: итоги оперативки с Радием Хабировым

Победителей республиканского конкурса «Трезвое село» объявят 15 мая. Дату обозначили сегодня на еженедельном совещании правительства. В этом году состязание среди населенных пунктов проходит в шестой раз. Сегодня звание трезвого села носит 51 село-победитель по всей республике.

Конкурс «Трезвое село» можно назвать брендовым для региона. В прошлом году Агентство стратегических инициатив включило «Трезвое село» в ТОП-1000 идей форума «Сильные идеи нового времени». Как отмечают организаторы, с каждым годом уровень подготовки участников растет, но главное, что меняется их качество жизни, они объединяются, находят общие интересы, а желание придерживаться ЗОЖ растёт.

Важно, что он показывает хорошие результаты. Например, смертность от отравлений контрафактной спиртосодержащей продукцией снизилась почти на 30 процентов, а число зарегистрированных преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, сократилось более чем на 46 процентов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

При этом в Башкортостане внедрены и реализованы муниципальные программы. Их цель — создание условий для ведения здорового образа жизни. Для оценки эффективности мероприятий регионального проекта за прошлый год проводилось социологическое исследование. Оно показывает активность жителей при участии в подобных мероприятиях.

На совещании говорили о книжном деле, и республика — лидер национального книгоиздания. Несмотря на то, что сейчас многие пользуются электронными ресурсами и гаджетами, книги не уходят в прошлое. Наоборот, объемы книгоиздания растут. И не последнюю роль в этом играют электронные площадки. Поклонников наших книг за рубежом больше всего в Беларуси и Казахстане.