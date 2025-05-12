В Уфе стартовал юбилейный всероссийский конкурс «Арктур»

250 педагогов дошкольного образования со всех регионов страны приехали в Уфу для участия в творческом конкурсе. Он проводится в юбилейный, десятый раз, и призван не только определить лучших из лучших, но и стать площадкой для обмена опытом.

Любимому делу участники Всероссийского профессионального конкурса «Арктур» посвящают не только рабочее, но и свободное время. Говорят, каждый ребёнок талантлив по-своему. И главная задача педагогов дополнительного образования — раскрыть его.

Система дополнительного образования — это самая творческая среди всех педагогов. И этот конкурс направлен на то, чтобы выявить эти творческие таланты для того, чтобы поделиться этим профессиональным опытом. Что и делает конкурс. Выявляет лучших из лучших. Лариса Солодилова, председатель общероссийского профсоюза образования

Общероссийский профсоюз образования проводит конкурс в юбилейный, 10-й раз. За это время в нём приняли участие более 2,5 тысяч педагогов и методистов.

Такие конкурсы очень сплачивают педагогов со всей России, ведь Россия — такая большая, необъятная страна. И у нас есть уникальная возможность собраться вместе, обсудить какие-то проблемы, которые очень тревожат педагогов. И здесь они могут найти пути решения, подружиться и поделиться профессиональным опытом. Александра Ковалёва, педагог дополнительного образования центра «Петровский дворец» г. Петрозаводска /Республика Карелия/

Мы поём русские народные песни, танцуем, играем, лепим традиционные игрушки из глины, игрушки-свистульки. Вот здесь наша фишечка такая. Дети лепят и сами же играют на них. Вот такая деятельность. Выступаем на концертах, на площадках нашего города. Марина Лапшина, педагог дополнительного образования центра детского творчества «Созвездие» г. Уфы

Среди участников и педагоги из приграничных регионов. Даже под угрозой ударов боевиков киевского режима они не бросили своих воспитанников.

Именно дополнительное образование и система образования, когда случилась трудная ситуация в Курской области, взяло на себя большой пласт работы с детьми. Потому что тут же были организованы различные творческие программы, культурно-досуговые мероприятия для детей, которые оказались в пунктах временного размещения. Родион Бунин-Конарёв, заместитель директора по воспитательной и организационно-массовой работе центра развития «Грани» /Курская область/

У дополнительного образования нет границ. Рисование, танцы, резьба по дереву, робототехника, спорт, туризм. Каждый ребенок может найти себе увлечение по душе и пройти весь путь вместе с педагогом-наставником.

Удивительные люди, удивительные педагоги. Потому что вы отдаёте всё самое дорогое, что есть у вас и у нас. Это свою душу, своё сердце. Я всегда удивляюсь, смотря на своих детей, у меня их трое, на детей республики в целом, детей России. Даже знаете, вот это понятие «дополнительное образование», как будто что-то дополнительно от общего образования. Безусловно, это не допобразование, это целый мир. Ильдар Мавлетбердин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Всероссийский конкурс профессионального мастерства продлится до 15 мая. И не только участники поддерживают друг друга, с ними на связи воспитанники, которые ждут своих наставников. И пусть не каждый станет лауреатом, для детей каждый из них лучший в своем деле.