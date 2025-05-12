55 лет в медицине: история медсестры из Уфы, посвятившей жизнь заботе о детях

А медицина, не знаю, мне очень почему-то нравится и нравилась. Всё время работала с детками. И у нас у родственников сейчас всё больше и больше — 15 медицинских работников, начиная и врачи, и фельдшеры, и акушерки. Если медсестра в отпуске, это всё аврал. Потому что когда медсестра есть, а врача нет, медсестра везде всё знает.

Зоя Хруслова, медицинская сестра детской поликлиники №5 г. Уфы