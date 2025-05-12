55 лет в медицине: история медсестры из Уфы, посвятившей жизнь заботе о детях

Без них врачи как без рук. Сегодня во всём мире свой профессиональный праздник отмечают медицинские сёстры. Почти 25 тысяч женщин трудятся в медучреждениях Башкортостана, оказывают помощь, сопровождают в лечении и реабилитации.

Зоя Хруслова с особой заботой рассказывает маленьким пациентам, зачем нужно дышать солью в кабинете галотерапии. 55 лет женщина трудится медсестрой, а в пятой детской поликлинике Уфы — 28.

Как и родная мама, Зоя Иосифовна переживает за состояние здоровья восьмилетнего Тимура Мухаметханова. Ребенок получил травму спины во время прыжков на батуте. Сейчас под наблюдением медперсонала проходит восстановление с помощью процедур физиотерапии.

У меня уже лучше ситуация становится. Зоя Иосифовна очень внимательная. Я знаю всех врачей, потому что все они мне помогали. Я их очень благодарю.

Тимур Мухаметханов

Зоя Хруслова не делит детей на своих и чужих. Женщина росла в многодетной семье и с раннего детства хотела посвятить себя медицине.

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А медицина, не знаю, мне очень почему-то нравится и нравилась. Всё время работала с детками. И у нас у родственников сейчас всё больше и больше — 15 медицинских работников, начиная и врачи, и фельдшеры, и акушерки. Если медсестра в отпуске, это всё аврал. Потому что когда медсестра есть, а врача нет, медсестра везде всё знает.

Зоя Хруслова, медицинская сестра детской поликлиники №5 г. Уфы

За все годы трудовой деятельности женщина освоила множество направлений. Она многое знает в дерматологии, травматологии, физиотерапии. Ценят Зою Хруслову и коллеги по работе.

Является примером для молодёжи своей работоспособностью, своим отношением к делу, своим отношением к жизни. Смотришь на неё, а душа радуется, что человек в таком возрасте. Такая активная жизненная позиция, работает хорошо.

Дамир Нафиков, врач-травматолог детской поликлиники №5 г. Уфы

Зое Хрусловой — 79 лет. Она надеется, что её профессию будут выбирать и те, кто приходит к ней лечиться.

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