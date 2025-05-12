55 лет в медицине: история медсестры из Уфы, посвятившей жизнь заботе о детях

Без них врачи как без рук. Сегодня во всём мире свой профессиональный праздник отмечают медицинские сёстры. Почти 25 тысяч женщин трудятся в медучреждениях Башкортостана, оказывают помощь, сопровождают в лечении и реабилитации.
Зоя Хруслова с особой заботой рассказывает маленьким пациентам, зачем нужно дышать солью в кабинете галотерапии. 55 лет женщина трудится медсестрой, а в пятой детской поликлинике Уфы — 28.
Как и родная мама, Зоя Иосифовна переживает за состояние здоровья восьмилетнего Тимура Мухаметханова. Ребенок получил травму спины во время прыжков на батуте. Сейчас под наблюдением медперсонала проходит восстановление с помощью процедур физиотерапии.
Зоя Хруслова не делит детей на своих и чужих. Женщина росла в многодетной семье и с раннего детства хотела посвятить себя медицине.
За все годы трудовой деятельности женщина освоила множество направлений. Она многое знает в дерматологии, травматологии, физиотерапии. Ценят Зою Хруслову и коллеги по работе.
Зое Хрусловой — 79 лет. Она надеется, что её профессию будут выбирать и те, кто приходит к ней лечиться.