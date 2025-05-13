УУНиТ выиграл грант на запуск углубленного IT-образования

Уфимский университет науки и технологий стал победителем в конкурсном отборе вузов для получения грантов на запуск углубленного IT-образования. На участие было подано 47 заявок, гранты получили 26 вузов, в том числе УУНиТ – единственный из Республики Башкортостан.

Проект нацелен на запуск флагманских программ высшего образования, которые обеспечат рынок труда высококвалифицированными IT-разработчиками. До конца 2030 года в рамках нацпроекта «Экономика данных» планируется подготовить не менее 3,5 тыс. продвинутых специалистов.