Композитор из Уфы принял участие в создании спектакля о событиях в Курске

В Курске прошла премьера документально-театрального спектакля «Народная история. Непокоренный Курск». В его создании принял участие композитор из Уфы Марат Файзуллин. Проект готовился на протяжении семи месяцев.

Большинство участников – непрофессиональные артисты, среди которых и жители курского приграничья. Постановка охватывает события Великой Отечественной войны и вторжения ВСУ на территорию региона с последующим разгромом противника. В основе спектакля – более 200 документальных свидетельств.