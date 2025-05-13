Композитор из Уфы принял участие в создании спектакля о событиях в Курске

В Курске прошла премьера документально-театрального спектакля «Народная история. Непокоренный Курск». В его создании принял участие композитор из Уфы Марат Файзуллин. Проект готовился на протяжении семи месяцев.
Большинство участников – непрофессиональные артисты, среди которых и жители курского приграничья. Постановка охватывает события Великой Отечественной войны и вторжения ВСУ на территорию региона с последующим разгромом противника. В основе спектакля – более 200 документальных свидетельств.
В числе первых зрителей были вынужденные переселенцы, волонтеры и семьи военнослужащих. Спектакль намерены показать в разных регионах страны. Его уже увидели жители подмосковного Красногорска.