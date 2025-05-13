В Уфе прошёл военно-спортивный фестиваль «Гордимся, помним, чтим»

Я была в Уфе не первый раз. Я в Чекмагуше была, в Уфе. Мне очень нравится борьба, привлекает внимание. Я уже хожу семь лет, и она мне очень нравится.

Эвелина Еникеева, участница соревнований /с. Чекмагуш/