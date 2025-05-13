В Уфе прошёл военно-спортивный фестиваль «Гордимся, помним, чтим»

Соревнования по семи видам спорта одновременно прошли в Уфе. Военно-спортивный фестиваль «Гордимся, помним, чтим» проводится уже во второй раз. В этом году он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В стартах приняли участие более 1,5 тысяч атлетов – это дети и взрослые из десяти регионов России, в том числе из разных районов Башкортостана.

Я была в Уфе не первый раз. Я в Чекмагуше была, в Уфе. Мне очень нравится борьба, привлекает внимание. Я уже хожу семь лет, и она мне очень нравится.

Эвелина Еникеева, участница соревнований /с. Чекмагуш/

Был один соперник, у него был желтый пояс. Я его выиграл и занял первое место. Это было не очень легко. Я использовал подсечку.

Даниил Рябцев, участник соревнований /г. Уфа/

У меня есть мечта – получить коричневый пояс. Если получить коричневый, начать сдавать нормативы, и когда у тебя коричневый пояс, ты можешь обучать детей.

Виталий Чумаков, участник соревнований /г. Уфа/

В этом году фестиваль объединил ещё больше спортивных федераций республики. Это как классические единоборства, так и киберспорт. Целью мероприятия стало воспитание в юных спортсменах характера и патриотизма. Наставления участникам дали почетные госты, чемпионы и призеры международных соревнований.

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