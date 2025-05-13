В Уфе прошёл военно-спортивный фестиваль «Гордимся, помним, чтим»

Соревнования по семи видам спорта одновременно прошли в Уфе. Военно-спортивный фестиваль «Гордимся, помним, чтим» проводится уже во второй раз. В этом году он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В стартах приняли участие более 1,5 тысяч атлетов – это дети и взрослые из десяти регионов России, в том числе из разных районов Башкортостана.
В этом году фестиваль объединил ещё больше спортивных федераций республики. Это как классические единоборства, так и киберспорт. Целью мероприятия стало воспитание в юных спортсменах характера и патриотизма. Наставления участникам дали почетные госты, чемпионы и призеры международных соревнований.