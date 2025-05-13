Врачи Уфы спасли пациенту травмированный глаз

В Уфе врачи-офтальмологи спасли глаз пациента. Подробности рассказали в министерстве здравоохранения региона.
Мужчина поступил в медицинское учреждение с тяжёлой травмой глаза. Во время работы с болгаркой в глазное яблоко пациенту отлетела металлическая проволока. Она вошла под углом 60 градусов. Мужчина смог самостоятельно вытащить проволоку, а потом обратиться к врачам.
Офтальмологи госпитализировали пациента и провели операцию по замене помутневшего хрусталика с имплантацией интраокулярной линзы. Это позволило сохранить пациенту глаз и восстановить высокую остроту зрения.
Фото: министерство здравоохранения РБ.