В Башкирии подросток выбил зубы сожителю матери

В Башкирии перед судом предстал 17-летний подросток, которого обвинили в избиении 60-летнего мужчины.

В январе молодой человек проник в дом бывшего сожителя своей матери и устроил скандал. Подросток находился в непростых отношениях с мужчиной. Во время конфликта парень избил оппонента, сломал рёбра и выбил зубы. Врачи оценили вред, причинённый пострадавшему, как средней тяжести.