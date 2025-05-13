В Башкирии подросток выбил зубы сожителю матери

В Башкирии перед судом предстал 17-летний подросток, которого обвинили в избиении 60-летнего мужчины.

Фото №1 - В Башкирии подросток выбил зубы сожителю матери

В январе молодой человек проник в дом бывшего сожителя своей матери и устроил скандал. Подросток находился в непростых отношениях с мужчиной. Во время конфликта парень избил оппонента, сломал рёбра и выбил зубы. Врачи оценили вред, причинённый пострадавшему, как средней тяжести.

Выяснилось, что подросток состоит на учёте в органах системы профилактики. Суд вынес ему наказание в виде 2 месяцев ограничения свободы.

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