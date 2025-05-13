В Уфе будут штрафовать за уклонение от оплаты парковки

Штраф за уклонение от платы за пользование платной парковкой в Уфе составит как минимум 1500 рублей. Изменения в кодекс республики об административных правонарушениях депутаты Госсобрания рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.
Об этом сообщил председатель регионального парламента Константин Толкачев. Система платной парковки в историческом центре Уфы заработает в июне. Согласно плану столичных властей, первый этап единого парковочного пространства в городе предполагает создание почти 1200 парковочных мест. Стоимость часа парковки составит 40 рублей.