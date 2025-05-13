В Уфу прибыл агитпоезд Минобороны России

«Единство в памяти. Сила в подвиге!». Агитпоезд Минобороны России прибыл в Уфу и представил жителям трофейную военную технику. Столица Башкортостана стала 25-м городом на пути эшелона.

В составе поезда – тематически оформленные вагоны с уникальными экспонатами, посвященными Великой Отечественной войне, и современным Вооруженным Силам России. На перроне собрались участники СВО, кадеты, юнармейцы, представители ветеранских и патриотических организаций.

Восемь тематических вагонов посвящены различным видам Вооруженных сил и родам войск России, а также зарождению фашизма в Европе. Свою экспозицию представил и центральный музей Вооруженных сил. На четырех платформах выставили трофейную технику НАТО.