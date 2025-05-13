В Уфе проходит съезд учителей башкирского языка и литературы

В республике идут правильным путём в деле сохранения и популяризации башкирского языка. Он становится живым, интересным, доступным и действительно родным для детей. Об этом сегодня на Всероссийском съезде учителей башкирского языка и литературы сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

В форуме принимают участие 650 делегатов. Педагоги со всей республики и соседних регионов обсуждают вопросы сохранения родного языка и обучения ему через цифровые приложения. В Уфе мероприятие проходит на 9 площадках.