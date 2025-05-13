В Уфе обсудили вклад Башкирии в Победу

Вспомнить подвиги героев, почтить труд работников тыла и управленцев тех времен. Республиканский круглый стол под лозунгом «Всё для фронта! Всё для победы!» прошел в Башкирской академии госслужбы и управления при Главе Башкортостана.
Мероприятие посвящено 80-летию Великой Победы, а также приурочено к 100-летию со дня рождения советского партийного и государственного деятеля, первого секретаря Башкирского обкома КПСС Сабира Вагапова.
Мероприятие посетили представители органов государственной и муниципальной власти, профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений, историки, студенты и участники боевых действий разных времен.
Они выступили с докладами, обсудили темы вклада Башкортостана в Великую Победу, организационной роли руководства республики в годы войны, подвиг башкирских нефтяников, роль молодежи и советских мусульман в Великой Отечественной войне, а также то, как сегодня фонд «Защитники Отечества» в республике помогает участникам СВО.