В Уфе обсудили вклад Башкирии в Победу

Вспомнить подвиги героев, почтить труд работников тыла и управленцев тех времен. Республиканский круглый стол под лозунгом «Всё для фронта! Всё для победы!» прошел в Башкирской академии госслужбы и управления при Главе Башкортостана.

Мероприятие посвящено 80-летию Великой Победы, а также приурочено к 100-летию со дня рождения советского партийного и государственного деятеля, первого секретаря Башкирского обкома КПСС Сабира Вагапова.

Мероприятие посетили представители органов государственной и муниципальной власти, профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений, историки, студенты и участники боевых действий разных времен.